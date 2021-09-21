Москва, 21 сентября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Во вторник, 21 сентября, в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Геометрия осени на Гоголевском

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В ночь на 22 сентября в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8 °C днём и +2… +7 °C ночью.

В среду, 22 сентября, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +4… +9 °C, облачно, дождь. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C, небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с дождём и ветром с порывами до 17 м/с.