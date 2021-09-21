Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Гаити Ариэлем Антри по вопросу возвращения гаитянских мигрантов на родину, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что речь идет о большой группе мигрантов, скопившихся у границы с американским штатом Техас. В ходе переговоров стороны подчеркнули, что США и Гаити обеспокоены ситуацией с нелегалами и обсудили связанные с этим угрозы. Блинкен поблагодарил правительство Гаити за помощь в депортации гаитян на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с США гаитянские мигранты разбили лагерь на более чем 12 тыс. человек. Американские власти решили высылать их обратно в Гаити на самолетах.

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