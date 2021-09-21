Москва, 21 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев вытеснил все остальные мутации SARS-CoV-2 на территории России. Об этом 20 сентября рассказал РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Хафизов уточнил, что штамм «дельта» появился в России в апреле к началу лета стал доминирующим, а уже в августе результаты исследований показали, что до 100% образцов относились только к этому варианту коронавируса.

По мнению специалиста, остальные варианты мутаций коронавируса были вытеснены, потому что не имеют преимуществ перед «дельтой». Например, штамм «йота», обладающей большей летальностью, не получил широкого распространения.

Также Хафизов отметил, что в Южной Америке идёт рост заболеваемости, вызванный новым штаммом «мю». Но на настоящее время рост составил лишь несколько процентов и поэтому об опасности и заразности этого варианта коронавируса пока ещё преждевременно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда, по мнению специалистов ожидается спад заболеваемости COVID-19 в России.