Оттава, 21 сентября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. На досрочных выборах в парламент Канады, проходящих 20 сентября, первые данные с избирательных участков свидетельствуют о лидерстве правящей Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщает избирательная комиссия страны.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

Первыми в избирком поступили данные с ряда избирательных участков в Атлантической Канаде, где в 19:00 (02:00 мск 21 сентября) по времени Оттавы завершили голосование жители самой восточной точки Канады — острова Ньюфаундленд. За кандидатов из Либеральной партии в четырёх из 338 избирательных округов страны проголосовали 66,7% избирателей. Второе место удерживает Консервативная партия с результатом 33,7% голосов. Другие партии на этих участках не получили ни одного голоса.

Напомним, что последними в Канаде — в 19:00 (05:00 мск 21 сентября) по местному времени — закроются участки на Тихоокеанском побережье.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 20 сентября, в Канаде пройдут внеочередные выборы в парламент страны.