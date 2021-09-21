Магадан, 21 сентября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. В Магаданской области завершилась лососевая путина 2021 года. Общий объём вылова по всем видам рыболовства составил почти 10,5 тыс. тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте рыбного хозяйства Колымы.

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Несмотря на слабые подходы кеты и кижуча в колымские реки традиционное рыболовство представителями коренных народностей и любительское рыболовство продлили до 19 сентября включительно.

Общий объём вылова по всем видам рыболовства составил 10 426 тонн, в том числе: горбуша — 8678 тонн; кета — 1402 тонны; кижуч — 55 тонн; нерка — 10 тонн; гольцы — 282 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, для традиционного рыболовства в 2021 году на Колыме была разрешена добыча почти 324 т, для промышленного — 6 тыс. т, из которых горбуши — 4466,8 т, кеты — 1223 т,кижуча — 39 т и гольца 236 т.