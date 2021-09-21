Владивосток, 21 сентября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке по итогам голосования на выборах в Госдуму VIII созыва отмечается укрепление позиции КПРФ, написали авторы телеграм-канала «Якутия 2100».

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг КПРФ

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По предварительным подсчётам голосов, «Единая Россия» в общем на Дальнем Востоке набрала 39,5%, КПРФ — 24,2%, ЛДПР — 10,4%, «Новые люди» — 7,5%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,95%.

Так, Хабаровский край и Якутия большинством голосов отдали предпочтение коммунистам, которые набрали более 26% и 35% соответственно.

В Приамурье, Бурятии, ЕАО, Приморье, Забайкалье и на Сахалине КПРФ на втором месте. На Камчатке «Единой России» удалось вырваться вперед, получив 30,84% против 26,1% голосов у коммунистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, надежду на то, что Госдума VIII созыва будет работать так, что оправдает доверие граждан, выразил 20 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.