Москва, 21 сентября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Более семи миллионов человек уже привились от гриппа в России. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа

Ведомство ведёт мониторинг иммунизации населения страны от гриппа. По состоянию на 20 сентября в России прививку от гриппа сделали более семи миллионов человек, что составляет 4,97% от общей численности населения.

По данным специалистов Роспотребнадзора на 37-й неделе 2021 года на территории России наблюдается умеренный рост заболеваемости ОРВИ. Уточняется, что рост обусловлен вирусами негриппозной этиологии, а именно вирусами парагриппа, аденовирусами и другими.

Прививочная кампания против гриппа проводится в России с сентября по ноябрь, это оптимальное время для профилактики заболевания. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, для каких групп населения, по данным специалистов Роспотребнадзора, грипп наиболее опасен.