Магадан, 21 сентября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования семьям погибшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе в Пермском университета.

Соболезнование погибшим

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«От имени жителей Магаданской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском университете. Это горькая и невосполнимая утрата. Спасаясь от стрелка, дети выпрыгивали из окон. Больше 20 человек получили ранения и травмы. Желаю им скорейшего выздоровления», — сказал Сергей Носов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Перми опубликован официальный список погибших во время бойни, которую 18-летний студент устроил 20 сентября в Пермском университете.