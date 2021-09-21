Тегеран, 21 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. 20 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 117 526, причем 344 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 344 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 117 526», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 17 397 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2593 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 792 117 пациентов из общего числа 5 442 232 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 6707 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 30 302 983 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.