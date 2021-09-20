Вашингтон, 21 сентября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. В США от COVID-19 погибло уже около 676 тыс. человек, что превысило число жертв в результате эпидемии «испанки» (так называемого испанского гриппа) в 1918—1919 годах. Это следует из опубликованных 20 сентября данных американского университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику заболевания по стране и миру.

Испанский грипп

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По его информации на 01:55 мск 21 сентября, в США число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 42 275 963. Умерло от COVID-19 за всё время пандемии 675 975 человек.

По официальным данным министерства здравоохранения США, «испанкой», которая до последнего времени считалась самой смертоносной эпидемией в истории страны, переболело порядка 29,4 млн человек. Число умерших от неё не превысило 675 тыс.

Напомним, что население США в 1918—1919 годах составляло порядка 105 млн человек. По данным на апрель 2021 года, в США проживает около 331,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, почти каждый 500-й житель США скончался после заражения коронавирусной инфекцией.

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