Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару вынужден был из-за отсутствия прививки обедать на улице Нью-Йорка. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Globo.

Camara.leg.br Жаир Болсонару

Ресторан традиционной бразильской кухни в Нью-Йорке вынужден был специально для Болсонару и сопровождавших его лиц отгородить часть тротуара тёмными занавесками, где установили столики специально для гостя.

Администрация заведения была вынуждена разместить президента Бразилии снаружи, так как действующие в Нью-Йорке санитарные правила не разрешают пускать в кафе, рестораны и другие заведения общепита людей без прививки от COVID-19.

Президенту Бразилии уже во второй раз приходится есть на улице в ходе его визита в Нью-Йорк. До этого сопровождающие Болсонару лица размещали фотографию, на которой запечатлён момент, как бразильский президент ест пиццу посреди улицы. Этот эпизод пояснили непритязательностью Болсонару.

Президент Бразилии неоднократно высказывал свои сомнения относительно эффективности и безопасности вакцин от COVID-19. По мнению Болсонару, прививка может грозить неблагоприятными побочными эффектами привившимся людям. При этом бразильский лидер придерживается принципа добровольности прививки. Для себя он допускает вакцинацию, но только тем препаратом, который будет признан во всём мире, и при этом заявил, что лично он будет «последним в очереди» на прививку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Бразилии намерен принять участие в 76-м саммите Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.