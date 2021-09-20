Ханой, 21 сентября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 8681 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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Из них лишь 13 случай связан с приезжими в страну из-за границы, остальных инфицированных выявили непосредственно на вьетнамской территории. Тем не менее минздрав Вьетнама отмечает, что это самый низкий показатель по числу выявленных за сутки зараженных в течение прошедшего месяца. Уточняется, что 5171 заболевший выявлен в городе Хошимин, где находится крупнейший очаг распространения инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 695 744. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в республике с начала пандемии скончались 17 305 человек.