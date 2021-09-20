Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден прибыл в американский город Нью-Йорк, где собирается выступить на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе администрации США.

Patrick Gruban Генассамблея ООН

Общеполитическая дискуссия на полях Генассамблеи начнется утром 21 сентября. На ней Байден произнесет речь после генсека ООН Антониу Гутерреша и бразильского лидера Жаира Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба офиса украинского президента распространила информацию о том, что глава Украины Владимир Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.