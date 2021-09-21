Минск, , 00:18 — REGNUM «17 сентября — День воссоединения Западной Белоруссии с БССР и СССР — важнейшая дата в истории белорусского и советского народов», — констатировали лидеры и активисты белорусских общественных организаций в обращении, принятом 17 сентября в городе-герое Минске. На площади Победы они провели торжественную церемонию возложения цветов в связи с государственным праздником — Днём народного единства.

Воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской ССР. 1939

Участники санкционированного Мингорисполкомом массового мероприятия напомнили о тяжелейшем положении, в котором находились Западная Белоруссия и Западная Украина в составе польского государства после несправедливого Рижского мирного договора 1921 года. Им была отведена роль аграрно-сырьевого придатка Центральной Польши, их природные богатства беспощадно разграблялись в том числе иностранными бизнесменами. Социальное угнетение коренного населения «восточных окраин» сопровождалось террором, «правительство панской Польши проводило шовинистическую политику, осуществляло принудительное ополячивание и окатоличивание». В 1939 году треть населения Западной Белоруссии составляли неграмотные из-за проводимой политики польских властей, которые также «ввели в стране откровенно террористический режим и шли на сближение с гитлеровской Германией, вынашивая агрессивные планы в отношении СССР, что в результате имело роковые последствия для самой Польши».

Быстрое поражение в начавшейся 1 сентября 1939 года Второй мировой войне представители белорусской общественности сочли виной польского правительства, которое проводило «профашистскую политику» в русле англо-французской дипломатии и отвергло советское предложение о помощи. «К исходу 16-го сентября ни Польши как единого государства, ни польской армии как единого целого, уже не было. Правительство бежало из страны в Румынию. В этих условиях советское руководство во главе с И.В. Сталиным приняло решение принять под свою защиту братское население Западной Белоруссии и Западной Украины. Согласно распоряжению Советского правительства Красная Армия 17 сентября 1939 г. перешла границу Польши и начала свой освободительный поход. В течение 6 дней советские войска освободили всю территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. Трудящиеся освобождаемых городов и сел Западной Белоруссии радостно встречали советские войска, выходили на улицы с красными знаменами, цветами, хлебом-солью. Повсюду проходили митинги, участники которых требовали воссоединения с БССР», — напомнили авторы обращения.

Они также обратили внимание на такое последствие воссоединения: «Перед трудящимися западных областей БССР открылись перспективы всестороннего развития в едином советском государстве — СССР. В результате освободительного похода Красной Армии увеличились людские и материальные ресурсы Советского Союза, улучшилось его стратегическое положение на западном направлении, что имело важное оборонное значение, особенно на начальном этапе Великой Отечественной войны». Однако деятели современной белоруской прозападной оппозиции, которые «по существу являются духовными наследниками предателей белорусского народа, прислуживавших белопольским оккупантам во времена панской Польши и гитлеровским оккупантам во время Великой Отечественной войны» и не имеют поддержки в белорусском обществе, сказано в заявлении общественности, очерняют воссоединение Западной Белоруссии с БССР и СССР.

В документе обращено внимание на многолетние усилия общественности, добивавшейся установления 17 сентября государственного праздника в постсоветской республике. Участники собрания с удовлетворением отметили принятие Александром Лукашенко такого решения, символизирующим состоявшийся 82 года назад акт исторической справедливости. Они также обратились к руководству Белоруссии с призывом «установить в центре Минска памятник важнейшему событию в истории белорусского народа — его воссоединению в 1939 году». Также собравшиеся единогласно выразили пожелание, чтобы «День воссоединения стал государственным праздником Союзного государства Белоруссии и России».