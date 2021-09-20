Брюссель, , 23:33 — REGNUM Евросоюз должен усиливать собственный военный потенциал на фоне ситуации вокруг отказа Австралии от договора с Францией на постройку 12 субмарин, заявил 20 сентября журналистам глава Евросовета Шарль Мишель.

США и Евросоюз Elionas2

Об этом он заявил, находясь в здании ООН в Нью-Йорке.

«Это не направлено против наших союзников, однако, усиление нашей прочности и стойкости означает, что и наши альянсы также будут сильнее», — заявил Мишель.

При этом он сообщил, что США в ситуации с разрывом соглашения Австралии с Францией показали свою ненадежность как союзника.

«Элементарные принципы союзников — транспарентность и доверие, они совместны. А что мы видим? Мы видим явную нехватку транспарентности и благонадежности», — заявил Мишель.

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