Глава Евросовета заявил, что ЕС должен усиливать военный потенциал
Брюссель, 20 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Евросоюз должен усиливать собственный военный потенциал на фоне ситуации вокруг отказа Австралии от договора с Францией на постройку 12 субмарин, заявил 20 сентября журналистам глава Евросовета Шарль Мишель.
Об этом он заявил, находясь в здании ООН в Нью-Йорке.
«Это не направлено против наших союзников, однако усиление нашей прочности и стойкости означает, что и наши альянсы также будут сильнее», — заявил Мишель.
При этом он сообщил, что США в ситуации с разрывом соглашения Австралии с Францией показали свою ненадежность как союзника.
«Элементарные принципы союзников — транспарентность и доверие, они совместны. А что мы видим? Мы видим явную нехватку транспарентности и благонадежности», — заявил Мишель.