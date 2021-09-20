В Мордовии на выборах в Госдуму побеждает «Единая Россия»
Саранск, 20 сентября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. По итогам обработки 100 протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Государственной думы в Мордовии побеждает «Единая Россия» с результатом 66%. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС выборы.
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Второе место заняла КПРФ, получив 12,99%, за ней следует ЛДПР — 7,75%, «Справедливая Россия — За правду» — 4,3%, партия «Новые люди» — 2,99%.
В одномандатном избирательном округе №23 по предварительным данным побеждает лидер Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина («Единая Россия»), набрав 58,98%. Второе место занимает депутат Госдумы Дмитрий Кузякин (КПРФ) — 13,8%, третье место достается депутату Госсобрания Мордовии Евгению Тюрину (ЛДПР) — 8,91%.
Как сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов Государственного собрания Мордовии седьмого созыва побеждает «Единая Россия», набрав 67,21%.
В выборах главы региона победу одержал врио главы Мордовии Артем Здунов («Единая Россия») — 78,26%.
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