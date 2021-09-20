Обь, Новосибирская область, 20 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) подарил 17-летней жительнице города Обь (Новосибирская область) инвалидное кресло. Об этом 20 сентября пишет издание «Комсомольская правда».

Скриншот с YouTube Блогер Дава (Давид Манукян)

Как сообщает СМИ, стоимость кресла составляет 75 тыс. рублей. По словам жителей Оби, коляска поможет девушке с ДЦП передвигаться по городу, в том числе ездить в больницу.

Ранее Давид Манукян подарил дом жительнице Новосибирска. Изначально женщина просила помочь установить окно в комнате дочери, однако блогер решил приобрести новое жильё для своей поклонницы и её семьи.