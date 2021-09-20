Саранск, 20 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Государственного собрания Мордовии седьмого созыва побеждает «Единая Россия», набрав 67,21%. Об этом ИА REGNUM сообщили в центризбиркоме республики.

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

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КПРФ поддержали 14,19% участников голосования, ЛДПР — 9,85%, «Справедливая Россия — За правду» получила 6,77% голосов избирателей.

Явка в течение трёхдневного голосования составила 64,71%.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике также проходили выборы главы региона, депутатов Госдумы, представителей в горсовет Саранска и депутатов городских и сельских советов.

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