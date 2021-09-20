Приштина, Сербия, 21 сентября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 21 сентября заявил, что решение о «введении взаимности в отношениях с Сербией по вопросу о (не)признании автомобильных номеров было принято с ведома Запада.

Asp.gov.al Бледи Чучи и Джеляль Свечля

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Свечля подчеркнул, что временные косовские номера должны использовать все автомобили с сербскими номерами. Получить такие можно на КПП и в центрах регистрации автомобилей.

Свечля отметил, что заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими предупреждал о таком намерении Косово еще на пресс-конференции 9 сентября и призвал всех граждан Косово, в т.ч. сербов, не блокировать проезд по дорогам.