Скопье, 23 сентября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. В Северную Македонию 22 сентября прибыла очередная партия вакцины от коронавируса.

Macedonian Boy Куманово, Северная Македония

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 110 612 доз вакцины производства Pfizer-BioNTech поступили в страну в соответствии с контрактом с производителем.

Министр здравоохранения страны Венко Филипче отметил, что заинтересованность граждан в этой вакцине очень велика. Препарат будет распределен между вакцинационными пунктами по всей стране, что обеспечит непрерывность процесса иммунизации.

Политик подчеркнул, что только вакцинация может защитить здоровье человека и способствовать сохранению общественного здоровья.