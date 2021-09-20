Тирана, 20 сентября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. В Албании 20 сентября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 4081 пациента выявили 451 новый случай заражения коронавирусом, 227 из них — в Тиране. Выздоровел еще 533 пациента.

Албания, Саранда

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты заявили, что всего в Албании выявили 163 404 случая заражения коронавирусом, 148 117 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2587 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных с COVID-19, из них семь — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 700, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 242 пациента, 22 из них находятся в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании тем не менее выглядит достаточно благополучно.