Скопье, 21 сентября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 20 сентября в издании телепередачи Samo Vistina прокомментировал продолжение исполнения министром здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче своих обязанностей, несмотря на поданное заявление об отставке.

Zdravstvo.gov.mk Венко Филипче

По словам Заева, в случае, если подтвердится вина самого Филипче в трагическом пожаре в модульном госпитале в Тетово, в ходе которого умерли 14 пациентов ковидария, а остальные 12 были ранены, он одобрит его отставку. Однако сейчас, отмечает глава правительства, его опыт управления минздравом в период пандемии слишком ценен.

Политик отметил, что он признает моральную ответственность Филипче за трагедию, однако он также ответственен за продолжение функционирования всей системы здравоохранения. Заявление Заева стало ответом лидеру оппозиции Хриятияну Мицкоски.