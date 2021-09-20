Донецк, 20 сентября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Посёлки Красный партизан и Верхнеторецкое под Ясиноватой (ДНР) частично остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 20 сентября «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

По словам главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко, обстрел продолжается, поэтому восстановление электроснабжения пока невозможно.

Шевченко «После прекращения обстрела приступим к ремонтным работам».

Он также сказал, что ВСУ ранее обстреляли населённый пункт Васильевка в Ясиноватском районе, при этом один из снарядов, попав в жилой дом, повредил остекление четырёх окон.

По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, 20 сентября в 15:10 мск украинские боевики обстреляли из гранатомёта район села Весёлое в ДНР. По населённому пункту они выпустили шесть гранат.

За сутки 19 сентября ВСУ дважды открывали огонь по территории ДНР, выпустив 12 боеприпасов. Применялись гранатомёты различных типов. Обстрелу подверглись район Весёлого и район села Ленинское.