Тбилиси, , 22:20 — REGNUM «Процесс потери Самачабло (так в Грузии называют Южную Осетию) запущен, и вина за этот процесс прежде всего лежит на Михаиле Саакашвили и Нацдвижении. Вы думаете иначе? Я готов к дискуссии» — написал на своей странице в соцсети Facebook грузинский аналитик Заал Анджапаридзе и запостил информацию о подписанном между Цхинвали и Москвой соглашении о двойном гражданстве.

Абхазия и Южная Осетия на карте

«А то без этого Россия все время была нашим другом и благожелателем», — саркастично возразила ему пользователь С.У.

Затем добавила: «Эти территории мы теряли начиная с 90-х годов, а в 2008 году случилось то, что Россия и без того планировала. Грузинская политика никогда не отличалась разумным правлением, ни в 90-е годы, ни в 2008 году, ни сейчас».

Автор поста лишь заметил, что комментарии этого пользователя «супернеадекватны».

Определенные надежды на исправление ситуации высказал пользователь Т.Д.

«К сожалению, это так. Хотя империи создавались, развивались и рушились. Наше поколение не сможет, но будущее поколение обязательно доживет до объединения Грузии, а осетины будут просить грузинский народ спасти их».

С оценками С.У. не согласилась пользователь Н.Т.

«Россия не планировала… Об этом свидетельствует тот факт, что ни в Абхазии, ни в так называемой Южной Осетии, которая юридически не существует, никакие инвестиции не вкладывала и инфраструктуру ничуть не изменила… Кроме, конечно, военных баз, которые направлены против НАТО», — пояснила Н.Т.

«Я не вчера родилась, и знаний у меня достаточно, чтобы верить сказкам, напрасно не беспокойтесь», — ответила ей С.У.

«В чем сказка?! Где вы видели процветающие Абхазию или Цхинвальский регион?! Материально у них положение лучше, чем у нас, так как имеют связи с Северной Осетией, но на государственном уровне ничего не делается!!! Сколько раз предлагал Владимир Путин Грузии переговоры с де-факто властями об этих территориях, но никто ему не внял… Может, сейчас все же протрезвеют…» — возразила Н.Т.

«Что-то я не слышала от абхазов, что они материально лучше нас живут», — усмехнулась С.У.

«Во-первых, я об осетинах сказала… Во-вторых, то, что абхазы в нуждающемся положении, именно это признак того, что Россия там ничего не делает и не хочет брать эту часть Грузии. Это признание временное, и после восстановления законности будет аннулировано», — предположила Н.Т.

«Мы потеряли оба края из-за нашего вектора. После объятий с Россией они вернутся. Оставим в покое сопливого (он имел ввиду Саакашвили). Сумасшествие идет от 9 апреля», — вступил в дискуссию Р.Ш.

«Что было сумасшествием — провозглашение независимости?!» — возмутилась Н.Т.

Позднее она же пояснила: «Строилась Грузинская Республика!!! Если бы не криминальный государственный переворот, сегодня мы в таком невозможном состоянии не были бы… Независимость Грузии остановилась 6 января 1992 года».