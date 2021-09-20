Минск, 20 сентября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. «В среду, 22 сентября, отопление начнет поступать в жилые дома. Соответствующее решение принято сегодня в Минском горисполкоме», — сообщила 20 сентября пресс-служба Мингорисполкома.

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С 20 сентября отопление включено в минских детских садах и школах, учреждениях здравоохранения и социального обеспечения, библиотеках, музеях и архивах.

Напомним, отключение центрального отопления в минских квартирах произошло в мае.