Нью-Дели, 20 сентября 2021, 21:50 — REGNUM Сотовая связь и интернет заблокированы на территории Джамму и Кашмир на севере Индии из-за проведения операции по поиску группы террористов, проникшей из Пакистана, сообщает 20 сентября телеканал NDTV со ссылкой на индийских военных.
По данным телеканала, проникновение группы через границу было обнаружено вечером 18 сентября, в ходе столкновения с ними был ранен индийский военнослужащий.
В данный момент индийские военные оцепили большую территорию и готовится к началу операции против группы.
Как сообщало ИА REGNUM, Джамму и Кашмир является единственным индийским штатом, преимущественно населенным мусульманами. Нью-Дели регулярно обвиняет Пакистан в поддержке сепаратистов, действующих на этих территориях.
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