Нью-Дели, , 21:50 — REGNUM Сотовая связь и интернет заблокированы на территории Джамму и Кашмир на севере Индии из-за проведения операции по поиску группы террористов, проникшей из Пакистана, сообщает 20 сентября телеканал NDTV со ссылкой на индийских военных.

Солдаты ВС Индии в Кашмире flowcomm

По данным телеканала, проникновение группы через границу было обнаружено вечером 18 сентября, в ходе столкновения с ними был ранен индийский военнослужащий.

В данный момент индийские военные оцепили большую территорию и готовится к началу операции против группы.

Как сообщало ИА REGNUM, Джамму и Кашмир является единственным индийским штатом, преимущественно населенным мусульманами. Нью-Дели регулярно обвиняет Пакистан в поддержке сепаратистов, действующих на этих территориях.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Штаба обороны Индии намерен посетить Россию и США