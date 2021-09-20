Осло, 20 сентября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. 20 сентября Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) посчитал, что отныне коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 можно приравнять к обычному гриппу. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Сейчас мы находимся на новом этапе, когда мы должны рассматривать коронавирус как одно из нескольких респираторных заболеваний с сезонными колебаниями», — заявил в интервью норвежской газете VG помощник генерального директора ведомства Гейр Бухольм.

Отмечается, что ведомство основывает свое решение на том факте, что подавляющее большинство норвежцев из группы риска вакцинированы от COVID-19. Несмотря на то, что болезнь все еще циркулирует в стране, она больше не является серьезным бременем для системы здравоохранения.

В то же время Бухольм подчеркнул, что решение Норвежского института общественного здравоохранения вовсе не означает, что пандемия коронавируса закончилась.