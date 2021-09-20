На Ямале победила «Единая Россия» с улучшенным результатом
Салехард, 20 сентября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. На Ямале после обработки 100% бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по единому избирательному округу лидирует партия «Единая Россия». Данные опубликованы на сайте ГАС «Выборы»
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По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.
«Единая Россия» — 68,92%,
ЛДПР — 13,49%,
КПРФ — 7,16%.
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка на выборы составила 65,83% от общего числа избирателей.
На выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва в 2016 году результаты на Ямале были следующими.
«Единая Россия» — 67,1%,
ЛДПР — 14%,
КПРФ — 6,9%
Остальные партии тогда не преодолели 5%-ный барьер. Явка на выборы тогда составляла 74,3% от общего числа избирателей.
Напомним, на Ямале с 17 по 19 сентября 2021 ода проходили выборы в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу.