Салехард, 20 сентября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. На Ямале после обработки 100% бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по единому избирательному округу лидирует партия «Единая Россия». Данные опубликованы на сайте ГАС «Выборы»

Флаг партии «Единая Россия»

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По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.

«Единая Россия» — 68,92%,

ЛДПР — 13,49%,

КПРФ — 7,16%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка на выборы составила 65,83% от общего числа избирателей.

На выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва в 2016 году результаты на Ямале были следующими.

«Единая Россия» — 67,1%,

ЛДПР — 14%,

КПРФ — 6,9%

Остальные партии тогда не преодолели 5%-ный барьер. Явка на выборы тогда составляла 74,3% от общего числа избирателей.

Напомним, на Ямале с 17 по 19 сентября 2021 ода проходили выборы в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу.