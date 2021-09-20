На «Ельцин-центре» зажгли свечу в память о погибших в Перми
Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на фасаде «Ельцин-центра» вечером 20 сентября появилась свеча в память о погибших в Пермском университете.
Скриншот c facebook.com/YeltsinCenter
Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»
Ниже изображения размещена надпись «Пермь
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 20 сентября. Студент ворвался в Пермский университет и застрелил шестерых человек. Ещё более 20 граждан получили разные травмы.