Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на фасаде «Ельцин-центра» вечером 20 сентября появилась свеча в память о погибших в Пермском университете.

Скриншот c facebook.com/YeltsinCenter

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Ниже изображения размещена надпись «Пермь 20.09.2021 . Скорбим». Почтили память погибших и футболисты. Матч «Урал» — «Локомотив» начался с минуты молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 20 сентября. Студент ворвался в Пермский университет и застрелил шестерых человек. Ещё более 20 граждан получили разные травмы.