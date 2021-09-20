Курган, 20 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Курганской области 100% бюллетеней для голосования введены в государственную автоматизированную систему «Выборы». По итогам на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по одномандатному округу лидирует Александр Ильтяков, сообщает региональный избирком.

Kurgan.er.ru Александр Ильтяков

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Александр Ильтяков набрал 37,58% голосов избирателей. Он является секретарём Курганского регионального отделения «Единой России», и был депутатом Государственной думы РФ седьмого созыва. Кстати, в 2016 году Александр Ильтяков получил 59,52% голосов избирателей.

«За время выборной кампании за рулём автомобиля проехал более 43 тысяч километров, вместе с командой провели 257 встреч, где пообщались с 18 тысячами зауральцев, ответили на самые неудобные вопросы, диалог с населением был», — раскрыл секрет успеха на выборах Александр Ильтяков.

Напомним, в Курганской области с 17 по 19 сентября 2021 года проходили выборы в Госдуму РФ восьмого созыва.