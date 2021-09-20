Курган, 20 сентября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. В Курганской области 100% бюллетеней для голосования введены в государственную автоматизированную систему «Выборы». По итогам на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва по единому избирательному округу лидирует партия «Единая Россия», сообщает региональный избирком.

Kremlin.ru Единая Россия

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По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.

«Единая Россия» — 36,07% голосов избирателей,

КПРФ — 23,45%,

ЛДПР — 11,78%,

Партия «Новые люди» — 6,61%,

«Справедливая Россия — За правду» — 10,51%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка составила 48,28% от общего числа избирателей.

На выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва в 2016 году результаты в Курганской области были следующими.

«Единая Россия» — 41,51%,

КПРФ — 14,56% ,

ЛДПР — 18,83%,

«Справедливая Россия — За правду» — 13,79%.

Остальные партии тогда не преодолели 5%-ный барьер. Явка на выборы составляла 41,82% от общего числа избирателей.

Напомним, в Курганской области с 17 по 19 сентября 2021 года проходили выборы в Госдуму РФ восьмого созыва.