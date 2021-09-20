Лондон, 20 сентября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II, стала матерью. Информация об этом появилась 20 сентября в Instagram-аккаунте королевской семьи.

Ребёнок

https://www.instagram.com/p/CUC0IMOMaNM/

Как отмечается в публикации, принцесса Беатрис родила дочь 18 сентября 2021 года. «Её Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в 2020 году. В мае 2021 года они объявили о пополнении в их семье.