Калининград, 20 сентября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. «Единая Россия» заняла большинство мест в городском совете Калининграда. Об этом сообщили журналистам в облизбиркоме.

Выборы

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Её кандидаты победили в 23 из 27 одномандатных округах. Ещё в четырёх территориях победу одержали представители КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в городской представительный орган состоялись 17−19 сентября.