Ватикан, 20 сентября, 2021, 20:04 — ИА Регнум.

С 1 октября вход на территорию города-государства Ватикан будет осуществляться только при предъявлении «антикоронавирусных паспортов», передают итальянские СМИ в понедельник, 20 сентября.

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.), а с октября 2021 года они не смогут и ходить на работу.

Новые правила касаются в том числе сотрудников служб Ватикана, исключения будут делаться только для тех, кто направляется в собор Святого Петра на мессу.

По данным на20 сентября, в Италии умерли130 354человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на44(днем ранее — на26). Число подтвержденных носителей выросло на2407(днем ранее — на3838). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 638 516 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены112 514человек(на1022 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 076 003человека, что составляет68,02% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов». С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.