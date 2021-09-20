Калининград, 20 сентября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. В Калининградской области «Единая Россия» одержала победу на выборах депутатов региональной думы. За неё отдали голоса 38,98% избирателей, сообщает ЦИК РФ.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Калининград

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

На втором месте оказалась КПРФ с 19,02%, а на третьем — «Справедливая Россия — за правду с 11,25%. Четвёртое место (11,22%) завоевала ЛДПР, а пятое — «Партия пенсионеров», у которой 6,38%.

При этом кандидаты от «Единой России» победили в 19 из 20 одномандатных округах. В седьмом округе победу одержал кандидат от КПРФ.