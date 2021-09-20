Вашингтон, 20 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Об успешном испытании совместной вакцины от коронавируса Comirnaty на детях 5−11 лет сообщили 20 сентября в своём совместном заявлении компании BioNTech и Pfizer.

(сс) PublicDomainPictures Дети

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Уточняется, что детям были введены по две дозы вакцины по 10 мкг. Дозы вводились с трёхнедельным интервалом. Количество антител у вакцинированных этим препаратом детей оказалось сопоставимо с тем, которое было в возрастной группе 16−25 лет (им вводили по 30 мкг).

В исследовании фазы 2/3 участвовали 2268 детей. Дети хорошо перенесли вакцинацию, утверждают производители. При этом побочные эффекты у них были примерно такие же, как и у группы 16−25 лет.