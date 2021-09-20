Липецк, 20 сентября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Подведены предварительные итоги выборов нового созыва Липецкого областного совета депутатов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе регионального избиркома.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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В результате голосования по партийным спискам «Единая Россия» получила 46,48% голосов избирателей, КПРФ — 19,64%, ЛДПР — 8,25% голосов, СР — 6,43%, «Новые люди» — 5,09%, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,22% голосов.

По итогам голосования по одномандатным округам победили 12 представителей КПРФ и 16 — «Единой России».