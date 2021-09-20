Ханты-Мансийск, 20 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В Югре введены 100% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. Об этом сообщает избирком ХМАО.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

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По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.

«Единая Россия» — 42,33%,

КПРФ — 17,74%,

ЛДПР — 12,36%,

Партия «Новые люди» — 6,39%,

«Справедливая Россия — За правду» — 5,78%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Явка на выборах составила 46,43% от общего числа избирателей.

На выборах в Государственную думу седьмого созыва в 2016 году результаты были следующими.

«Единая Россия» — 47,61%,

КПРФ — 9,69%,

ЛДПР — 22,31%,

«Справедливая Россия — За правду» — 5,57%.

Остальные партии тогда не преодолели 5%-ный барьер. Явка на выборы составляла 39,30% от общего числа избирателей.