Калининград, 20 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Калининградской области победу по итогам выборов депутатов Госдумы одержала «Единая Россия». Это следует из данных ЦИК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

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У этой партии более 38% голосов избирателей. Второе место в регионе заняла КПРФ, а третье — ЛДПР. Четвёртое и пятое места распределились между «Справедливой Россией — за правду» и «Новыми людьми».

По двум одномандатным округам лидерство также за кандидатами от «Единой России». Большинство голосов набрали Андрей Колесник и Марина Оргеева.

Отметим, 17−19 сентября жители Калининградской области выбирали депутатов Госдумы и областной думы. А в Калининграде ещё проходили выборы в городской совет.