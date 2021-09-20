Нарьян-Мар, 20 сентября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе (НАО) «Единая Россия» проиграла КПРФ по партийным спискам.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном избиркоме, наибольшее число голосов — 31,98% — у КПРФ. На втором месте — «Единая Россия» с результатом 29,06%, на третьем — ЛДПР с 11,19% голосов.

По предварительным данным, по Ненецкому одномандатному избирательному округу № 221 лидирует действующий депутат Государственной Думы Сергей Коткин (ЕР), за него отдали свои голоса 39,57%.

Напомним, в 2020 году большинство жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» сформировала конституционное большинство в Госдуме.