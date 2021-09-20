Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 506 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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143 новых ковид-пациента — из Екатеринбурга, остальные 363 — из других муниципалитетов. Для сравнения, 19 сентября в области обнаружили 507 новых носителей вируса.

Всего подтверждено 133 747 случаев заражения коронавирусом (с начала пандемии).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировали рост числа пневмоний.