Кутаиси, Грузия, 20 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В Кутаиси скончались инфицированные коронавирусом близнецы, сообщила телекомпания Palitra News. Родившиеся недоношенными, на 28-й неделе, близнецы более месяца находились в отделении интенсивной терапии новорожденных клиники «Бомонд». Причиной смерти стала пневмония.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сказала заведущая отделением Марина Бараташвили, близнецы сразу после рождения были подключены к аппарату искусственного дыхания, так как у них был выявлен респираторный дистресс-синдром. Кроме того, близнецы были инфицированы короноравирусом, и поэтому у них развилась коронавирусная пневмония. Врачи круглосуточно боролись за их жизни, но спасти детей не смогли.