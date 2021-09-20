Бишкек, 20 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Власти Киргизии намерены выделить часть денег из предоставленного Китаем гранта на льготные кредиты предпринимателям в Баткенской области, пострадавшим во время вооруженного конфликта между киргизскими пограничниками и таджикскими военными. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

Киргизский сом

По словам заместителя директора госагентства по управлению бюджетными кредитами Элдияра Доолбекова, 76 пострадавшим бизнесменам предлагается предоставить займы в размере до 200 тысяч сомов (173 тысячи рублей) на более мягких условиях.

«Мы просим парламент дать согласие на то, чтобы потратить 15,2 млн сомов (13 млн 148 тысяч рублей) на поддержку предпринимателей», — обратился он к депутатам.

По итогам заседания комитет по бюджету и финансам парламента Киргизии одобрил выделение денег в помощь пострадавшим коммерсантам.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Поводом для него стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора, расположенного в Баткенской области Киргизии.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и социальных объектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.