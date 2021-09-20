Москва, 20 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Система общественного наблюдения на выборах работает, и работает хорошо, считает работает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

Kuvasato Голосование

«Система общественного наблюдения работает. Была критика на старте, что может быть мало наблюдателей, но судя по тем наблюдениям, которые, может быть, не подтвердились, но были поданы наблюдателями — работали они активно», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель Петр Кирьян.

«И второй момент. У нас было много разговоров по поводу системы видеонаблюдения перед стартом голосования, что дескать не будет сплошных трансляций в интернете, будут только трансляции для представителей штабов и наблюдателей этих штабов и партий. Но это работало, и я так понял большинство нарушений, даже тех, которые были признаны, были выведены как раз за счет видеонаблюдения и анализа того, что было на записях. Так что в целом наблюдение было эффективным», — подчеркнул представитель ИРП.

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