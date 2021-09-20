Краснодар, 20 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края с 20 по 22 сентября 2021 г., сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

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Ведомство приняло такое решение «по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений», опираясь на данные синоптиков, согласно которым в период с 11−13 часов 20 сентября и до утра 22 сентября местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром 20 м/с.

Отдельно сказано об участке от города Анапы до микрорайона Магри (Лазаревский район), где имеется опасность формирования смерчей над морем.

МЧС порекомендовало жителям региона не покидать без необходимости своих домов, следить за состоянием отопительной и осветительной систем и, в случае отключения света или подачи газа, выключить все газовые и электрические приборы.