Стокгольм, , 19:04 — REGNUM 20 сентября внутренняя политика Швеции снова заиграла яркими красками после того, как правительство страны внесло на рассмотрение риксдага окончательную версию законопроекта бюджета на 2022 год. Не обошлось и без дебатов с участием парламентариев от всех партий. Позицию главной оппозиционной партии «Умеренных» высказала Элизабет Свантессон. О том, что именно не понравилось «Умеренным» в правительственном законопроекте, сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Шведский риксдаг Self-taken

Так, Свантессон в своем выступлении задалась вопросом, почему «Социал-демократы» вкладывают деньги для введения в Швеции так называемой семидневной родительской недели, когда рост числа перестрелок и высокий уровень преступности заставляют родителей не отпускать своих детей на улицу.

«Я убеждена, что большинство людей предпочитают безопасность большему числу отпускных дней… Реальность — это злейший враг министра финансов», — заявила в ходе дебатов Свантессон.

Напомним, семейной неделей в Швеции называется инициатива предоставить гражданам с детьми возможность брать дополнительные семь дней отдыха, чтобы побыть дома с семьей.

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