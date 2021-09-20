Минск, 20 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. По состоянию на 20 сентября в Белоруссии 674 человека признаны политическими заключёнными. В основном это участники массовых ненасильственных протестов 2020 года против бессменного правления Александра Лукашенко и государственного терроризма.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Данные о 674 политзаключённых опубликовал зарегистрированный за пределами Белоруссии белорусский «Правозащитный центр «Весна». В список вошли оппозиционные политики и гражданские активисты, журналисты и блогеры, предприниматели и другие граждане, которые «находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами — правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны».

«Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Белоруссии в 2020 году», — отметили в ПЦ «Весна».