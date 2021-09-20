Стокгольм, , 18:46 — REGNUM Последний бюджет правительства Швеции перед его уходом сопровождается предвыборными подарками как для избирателей, так и для партий, которые, как ожидаются, должны поддержать законопроект. Однако сейчас весь вопрос состоит в том, достаточно ли нынешнему министру финансов Магдалене Андерссон протолкнуть свой бюджет, чтобы стать следующим премьер-министром Швеции после Стефана Лёвена. Об этом в своей авторской статье от 20 сентября написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

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«Редко правительство сталкивалось с такими серьезными проблемами за год до выборов. Политически проблемы обширны. Они касаются, например, серьезных преступлений, которые продолжают терроризировать общество, и длительной безработицы, которая сейчас находится на исторически высоком уровне.

Однако главная проблема правительства в краткосрочной перспективе больше связана с обеспечением парламентского большинства в риксдаге. Без Январского соглашения, которое было расторгнуто летом прошлого года, у правительства больше нет большинства для принятия бюджета. В этом случае необходимо, чтобы Левые и Центристы за него проголосовали. Поэтому правительство подсластило бюджет обещаниями, рассчитанными удовлетворить эти две партии.

Этот процесс также тесно связан с процессом выбора премьер-министра, который ожидает риксдаг. Когда Стефан Лёфвен уйдет в отставку с поста лидера Социал-демократов в ноябре, он уйдет в отставку и с поста премьер-министра», — написал Кнутсон.

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