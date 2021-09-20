Москва, 20 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Власти Армении, и, в частности, премьер-министр страны Никол Пашинян, действует в интересах Турции и Азербайджана и обманывают своих избирателей. Об этом 20 сентября заявил ИА REGNUM вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

Kremlin.ru Никол Пашинян

«Большинство армян всего мира считает, что действующие власти Армении действуют в интересах Азербайджана. Такая ситуация имела место до войны, во время войны, после войны и сейчас», — заявил эксперт.

Можно подумать, что итоги войны — «это результат ошибок, некомпетентности или банального невладения ситуацией властями Армении. Но почему-то все это в совокупности всегда было в пользу азербайджанской стороны», — заявил Муканян.

«Пашинян обманул избирателей. Все, что он обещал до и после войны, осталось пустыми обещаниями», — резюмировал эксперт.

«Да, а Армении сейчас делают хорошие асфальтовые дороги. Но все остальные пункты своей предвыборной программы он не выполнил», — заключил эксперт.

«Именно власть Армении — бесхребетная, безвольная, а может даже и предательски намеренная, допустила, что по территории республики свободно перемещаются азербайджанские войска. При этом Алиев открыто заявляет, что и Севан, и Мегри — это их, азербайджанские территории. Он и говорит, и делает то, о чем говорит», — заявил Муканян.

Напомним, что на территории Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах, прошли совместные учения ВС Турции и Азербайджана.